Pokazała pierścionek zaręczynowy. Internauci przecierają oczy ze zdumienia

Internauci nie mieli litości. "To żenujące!"

Szczęśliwi zaręczeni udostępnili zdjęcie pierścionka dla znajomych. Przyjaciółka kobiety najwyraźniej nie do końca zgadzała się z wyborem błyskotki, bowiem przesłaną jej fotografię udostępniła na grupie "That's It, I'm Ring Shaming" ("To koniec, pierścionek mnie zawstydza" - przyp. red.).