Adela jest asystentką zaręczynową. "Presja nie pomaga w organizacji"

Sytuacja była taka, że mój narzeczony postanowił mnie wkręcić i utrzymywać, że wcale nie myśli o ślubie, a oświadczyny to bzdura. Dziś się z tego śmieję, ale wtedy kosztowało mnie to wiele rozterek, bo już byłam w takim momencie życia, że całą sobą czułam, że dobrze nam się układa i powinniśmy wykonać krok dalej. Zaczęliśmy więc rozmowy na ten temat. On mówił, że jeszcze ma czas, a ja się denerwowałam i pytałam, czy to znaczy, że nie chce się ze mną ożenić. Był płacz i lament. Przed wylotem na wakacje do Turcji byliśmy u znajomych, którzy zasugerowali, że to będzie idealna okazja na zaręczyny, a on dalej utrzymywał, że nie chce się jeszcze oświadczać. Wróciliśmy do domu pokłóceni, cała klatka schodowa słyszała ostrą wymianę zdań.