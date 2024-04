Pokazała prywatne zdjęcia. Jej szorty to konkurencja dla "hot pants"

To niejedyny akcent nawiązujący do głównego bohatera Walta Disneya i dzieła życia Uba Iwerksa. Aktorka sięgnęła także po T-shirt z grafiką myszki w czerwonych spodniach, która już wkrótce obchodzić będzie swoje setne urodziny. Dlatego też ubrania z postaciami Disneya momentalnie zabierają nas na beztroskie retrospekcje i powrót myślami do dziecięcych lat.