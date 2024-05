Pokazała się bez makijażu. Fani natychmiast ją skomentowali

W komentarzach pod postami Ewy Mrozowskiej pojawiło się wiele komentarzy od największych fanów celebrytki, którzy wychwalili jej urodę. "Już nie raz to mówiłam. Jak dla mnie to pani w ogóle nie musi się malować. Jest w pani takie naturalne piękno, że nic tylko je eksponować, a nie zasłaniać"", "Piękna kobieta w każdej odsłonie", "Każda wersja idealna" - rozpisywali się obserwatorzy.

Nie zabrakło jednak kilku nieprzychylnych komentarzy. Jedna z użytkowniczek napisała: "Kilo tapety i udaje piękność, do tego doczepiane włosy, a rano straszy. Każda kobieta po makijażu wygląda fajnie". Kąśliwe słowa internautki wywołały natychmiastową reakcję Mrozowskiej. "Ewidentnie ma pani jakiś problem, bo ja się nie maluję na co dzień i mam swoje piękne włosy! To jest forma zabawy, kreacji, ale to tylko zrozumieją osoby na pewnym poziomie. Pozdrawiam" - wyjaśniła makijażystka.