Pokazała się cała na czarno. Ale jej top to szczyt ekstrawagancji

Anna Lewandowska zaskoczyła internautów. Zrezygnowała na chwilę ze sportowego stroju z legginsami w roli głównej, a nawet duetu modnych jeansów i T-shirtu, by wystroić się na wieczorne wyjście .

Jeśli jednak wyobrażacie sobie szykowny garnitur bądź sukienkę, to jesteście w błędzie. Trenerka wybrała coś zupełnie innego. Lookiem pochwaliła się oczywiście na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad pięć i pół miliona użytkowników .

W ekstrawaganckiej stylizacji z pewnością zwracała na siebie uwagę. Anna Lewandowska postawiła na gładką, elegancką fryzurę ("sleek bun"), mocny makijaż oka oraz szykowną czerń od stóp do głów.

Jednak daniem głównym w tym looku na wieczór był crop top z długimi rękawami – w całości pokryty piórkami . Takie modele szczyt swojej popularności przeżywały latem 2022 roku. Co nie oznacza, że nie można nosić ich dziś. Są efektowne i sprawiają, że każdy look staje się niebanalny.

