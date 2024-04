Swetry oversize to już przeszłość? Gwiazdy pokochały mikrosweterki

Wieniawa zaliczyła także drugie podejście do mikroskopijnych swetrów. Moda Y2K zaintrygowała artystkę na tyle, aby pójść na całość i ubrać się w stylu milenijnej pluskwy od stóp do głów. Torebka bagietka, biżuteryjny pasek, apaszka z wymownym logo i kusy sweter to kwintesencja mody lat 2000, którą można kochać lub nienawidzić.