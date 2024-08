Pokazała się w czarnym bikini. Zrezygnowała z klasycznego modelu

Edyta Zając jest wziętą modelką, która dodatkowo pracuje jako prezenterka sekcji show-biznesowej w "Dzień Dobry TVN" . Jednak bez problemu znajduje czas na wakacyjne wypady. W maju poleciała do Tajlandii, a konkretnie na wyspę Koh Samui. Teraz wróciła myślami do tych rajskich chwil i pokazała na Instagramie niepublikowane dotąd zdjęcia.

Profil modelki obserwuje ponad 150 tys. osób, w tym wiele kobiet, które inspirują się jej stylem. Warto wspomnieć, że Zając na co dzień stawia na minimalizm, co nie oznacza, że nie potrafi zaszaleć. Wśród prostych krojów i basicowych kolorów zawsze znajdzie się miejsce na modowy twist. Przykład? Bikini ze zdjęć z Tajlandii .

Niby to opaska typu "bandeau", ale nie do końca, bo ze złotym łączeniem między piersiami . Obecny jest też sznureczek do przełożenia przez głowę, przyszyty wąsko, nie tak jak klasyczne ramiączka.

