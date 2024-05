Wskoczyła w sam top i spodnie. Opcja tylko dla odważnych

Nam w oko wpadł jednak jej strój, który znacznie różnił się od tego, w czym zdecydowana większość z nas prezentuje się, będąc w domu. Prezenterka postawiła bowiem na jeansy z wysokim stanem oraz czarny crop top. To właśnie ten drugi element jej stylizacji zwrócił naszą uwagę najbardziej.

Dzięki białemu logo umieszczonym pod linią biustu wiemy, że to model z kolekcji marki Tom Ford. Jego cena może przyprawić jednak o niemały zawrót głowy. W jednym ze sklepów internetowym można go bowiem obecnie kupić za ponad 660 zł.

Jakiś czas temu Klaudia El Dursi wybrała się ze swoimi bliskimi na krótkie wakacje do Dubaju. Po kilkumiesięcznej pracy na planie kolejnego sezonu programu "Hotel Paradise" gwiazda mogła nie tylko odpocząć, ale również spędzić czas z rodziną.

