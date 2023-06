Pokazała się w "poszarpanych" spodniach. Czuje młodzieżowy klimat

Maryla Rodowicz zaskoczyła lookiem z dziurawymi spodniami

W stylizacji Maryli Rodowicz uwagę przykuwają przede wszystkim czarne spodnie z dziurami. Wyglądają, jakby elastyczny materiał został poprzecinany nożyczkami. Do tego zadziornego elementu garderoby gwiazda dodała tzw. glany, czyli czarne trapery z wysokimi cholewkami i na grubych podeszwach. Młodzieżowy look zwieńczyła bluzka, która nawiązuje do strojów amerykańskich bejsbolistów. Wszystko komponuje się wręcz doskonale.