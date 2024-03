Pokazała się w ryzykownej spódnicy. Opcja tylko dla odważnych?

Rosie Huntington-Whiteley to brytyjska modelka i aktorka filmowa (wystąpiła m.in. w filmie "Transformers 3" oraz "Mad Max: Na drodze gniewu"). Aktywnie działa też w mediach społecznościowych.

Instagramowy profil Rosie Huntington-Whiteley śledzi prawie 20 mln internautów. Modelka udostępnia tam stylizacje oraz kadry z życia prywatnego. Teraz wzięła udział w Paris Fashion Week. Szczególną uwagę zwróciłyśmy na jej stylizację z powycinaną spódnicą w roli głównej. Mało kto by się odważył

Kolejny raz udowodniła, że jest prawdziwą ikoną mody. Rosie Huntington-Whiteley wiedziała, jak połączyć najgorętsze trendy z... wygodą. Zestawiła ołówkową spódnicę z szarym swetrem o krótkim kroju. Taki model można śmiało nosić do jeansów z wyższym stanem lub dresowych spodni.

Monochromatyczny total look uzupełniła masywna biżuteria, szpilki z odkrytą piętą oraz czarne okulary, za którymi "ukryła się" brytyjska modelka. Jak oceniacie tę stylizację?

