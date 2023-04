Pokazała się w wiosennej stylizacji. Beże i warstwy

Choć Joanna Racewicz pozwala sobie na zabawę z intensywnymi odcieniami zieleni, żółci czy czerwieni, to i tak zdecydowanie najczęściej widzimy ją w beżu. To neutralny kolor, który w ostatnich sezonach pokochało wiele kobiet. Dziennikarka nosi go także wiosną, gdy pogoda w Polsce nie rozpieszcza.