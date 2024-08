Wytatuowana Stalińska na nowym zdjęciu. Lawina komentarzy

"Jak wam się podobam w takim wydaniu?" - zapytała fanów Dorota Stalińska, chwaląc się przy okazji tatuażami. Nie wszystkim obserwatorom aktorki na Facebooku przypadł do gustu jej nowy, buntowniczy wizerunek. Okazuje się, że zdobienia na jej ciele pojawiły się nieprzypadkowo właśnie teraz. Przy okazji gwiazda zdradziła też, co myśli o "dziarach".

Dorota Stalińska jest niezwykle aktywna na Facebooku, gdzie dzieli się z fanami informacjami na temat kolejnych projektów zawodowych. Zdarza się, że to właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych dementuje różnego rodzaju plotki na swój temat. Ostatnio jednak postanowiła opublikować zdjęcie, na którym uwagę przykuwają jej liczne tatuaże - te pojawiły się m.in. na klatce piersiowej oraz rękach gwiazdy.

Kilka godzin po opublikowaniu zdjęcia Dorota Stalińska postanowiła wyjaśnić fanom, co się za nimi kryje. Okazuje się, że aktorka miała ważny powód, by skusić się na tego typu ozdoby na ciele. Przy okazji uspokoiła też swoich obserwatorów, którym się one nie spodobały, bowiem nie są prawdziwe.