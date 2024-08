Pokazała w sieci, jak wygląda kremacja. W komentarzach zawrzało

Fascynacja śmiercią i procesami związanymi z pochówkiem od zawsze towarzyszyła ludzkości. W dobie mediów społecznościowych, gdzie informacje są łatwo dostępne, coraz więcej osób szuka odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co dzieje się z ciałem po śmierci. Lauren Eliza, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, zaspokaja tę ciekawość, prezentując kulisy pracy w zakładzie pogrzebowym.

Pracownica zakładu pogrzebowego przedstawiła szczegółowy opis procesu kremacji. Wyjaśniła, że ciało zostaje umieszczone w specjalnym pojemniku, który następnie trafia do pieca kremacyjnego. Lauren poinformowała, że temperatura w piecu osiąga 1650 stopni Celsjusza.

Część internautów dziękuje kobiecie za to, że oswaja swoich odbiorców ze śmiercią. "Mój mąż pół roku temu został skremowany. Wciąż jestem w żałobie i jest mi ciężko, ale jego życzeniem była kremacja", "Dzięki tobie czuję się bezpieczniej i nie boję się śmierci"," Dziękuję, że dzielisz się swoją profesją" - czytamy w komentarzach.

31-latka pracuje w zakładzie pogrzebowym. Ujawnia, co najbardziej ceni sobie w swojej profesji

31-latka pracuje w zakładzie pogrzebowym. Ujawnia, co najbardziej ceni sobie w swojej profesji

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!