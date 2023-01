Pokazała wyjątkowe zdjęcia. Takich "Royalsów" nie widzieliście

Sesja sobowtórów miała swój cel. Chodziło o tę kampanię

Okazuje się, że powodem sesji jest kampania Birds Eye Green Cuisine "Veganuary Reimagined", która ma zachęcić konsumentów do praktykowania "Veganuary" - czyli stosowania w styczniu diety roślinnej. "Dzięki mojej serii »Veganuary Reimagined« łatwo sobie wyobrazić, że król Karol i królowa Kamila mogliby dodać do swojej diety więcej opcji roślinnych, szczególnie biorąc pod uwagę jego dążenie do większej świadomości ekologicznej" - mówi fotografka, cytowana przez "The Sun" i dodała: "Albo to, jak William i Kate chcieliby cieszyć się chwilą dla siebie na brunch w łóżku i odpocząć od napiętych harmonogramów".