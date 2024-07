Pokazała zdjęcia z Czarnogóry. Wskoczyła w takie bikini

Aktorka pochwaliła się jednocześnie stylizacjami, na które stawiała podczas wakacji. Nie jest tajemnicą, że na co dzień wybiera młodzieżowy casual, ale potrafi też ubrać się niezwykle szykownie i powalić w ten sposób na kolana.

Jakie bikini Wiktoria Gąsiewska zabrała do Czarnogóry? Nietypowe, bo takie, które wyglądało jak wydziergane z różowej i czerwonej włóczki. Przypomnijmy, że podobne modele biją od zeszłego sezonu letniego rekordy popularności. Jeśli chodzi o fason, mamy tu do czynienia z klasykiem z trójkątnymi miseczkami oraz wiązaniem na szyi. Plażowy look uzupełniła wzorzysta apaszka przewiązana na głowie.