Wrzuciła zdjęcie z ukochanym. Nie przewidziała reakcji internautów

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski poznali się na planie "Rodziny zastępczej". Jednak miłość dziecięcych aktorów rozkwitła na planie serialu "Rodzinka.pl". Dla fanów tej pary wieści o rozstaniu były prawdziwym szokiem. Czas jednak biegnie do przodu i Wiktoria jest już w innej relacji.

Jednak chyba nie wszyscy uważnie śledzą, czym Gąsiewska dzieli się w mediach społecznościowych. Pod romantycznymi zdjęciami, do których przed obiektywem pozowała aktorka wraz z nowym partnerem, Jasperem Sołtysiewiczem, pojawiły się komentarze zdziwionych internautów.

