Pokazali, jak wyglądała 20 lat temu. Szybko zareagowała

"Wiele zawdzięczam dawnej TVP, ludziom, których spotkałam, doświadczeniu, które zdobyłam. To była dobra, stara szkoła, gdzie liczył się fach, obiektywizm i standardy. Ekipa, która zawłaszczyła to miejsce brutalnie podeptała wszystko, co ważne i uczciwe. Już nie było informacji – była tępa propaganda, peany o "sukcesach" władzy, pogarda, szczucie, straszenie "innymi", podłe zawłaszczanie kraju" – napisała dziennikarka.