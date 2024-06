Jadą na "darmowe wakacje". "Nie płacę ani za hotel, ani za wyżywienie"

10 czerwca 2024 roku Provident opublikował wyniki tegorocznego Barometru. Z zebranych danych wynika, że prawie co piąty Polak nie zamierza wyjeżdżać na wakacje - niezależnie, czy mowa o urlopie w kraju, czy za granicą. Młodzi ludzie z kolei przyznają, że na wyjazd ich zwyczajnie nie stać, a o kredycie mogą pomarzyć, poza tym nie chcą się ładować w pożyczki. Z cyklicznego badania wynika, że aż 14,5 proc. najmłodszych ankietowanych w 2024 roku będzie wypoczywać na koszt bliskich.

- Mówimy tu o przedziale wiekowym 18-25 lat. To są osoby, które właśnie uzyskały pełnoletniość, ale prawdopodobnie nie zarabiają jeszcze na tyle, żeby można było sobie pozwolić na wakacje, więc korzystają ze wsparcia osób bliskich czy znajomych. Często to są jeszcze osoby studiujące, "na garnuszku rodziców", których bliscy finansują wyjazdy - zauważa Karolina Łuczak, rzeczniczka prasowa Providentu. W takiej sytuacji jest 24-letnia Anna, która wybiera się na wczasy do rodziny mieszkającej nad morzem.