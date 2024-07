Pokazali jej zmywarkę. Amerykanie myśleli, że zaskoczą Polkę

Ok, rozumiem

Okazuje się, że niektórzy Amerykanie mają mylne wyobrażenie na temat Polski. Karolina, która wyjechała do USA i w ramach programu au pair zamieszkała z amerykańską rodziną, opowiedziała o tym, jak tłumaczono jej, do czego służy zmywarka. Zaskoczeń było więcej.

Karolina, młoda Polka, zdecydowała się na przygodę życia w ramach programu au pair i wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Tam opiekowała się dziećmi amerykańskiej rodziny w zamian za możliwość mieszkania u nich oraz cotygodniowe kieszonkowe.

Jak wiele innych osób z różnych zakątków świata, postanowiła spróbować swoich sił w nowym środowisku, licząc na zdobycie cennych doświadczeń, a także na możliwość odkrycia amerykańskiego stylu życia. Jej opowieści, które regularnie udostępnia na TikToku, zdobyły dużą popularność, głównie dzięki zabawnym i zaskakującym sytuacjom, które ją tam spotkały. Okazało się, że wyobrażenia niektórych Amerykanów o Polsce są bardzo dalekie od rzeczywistości.

Chcieli zaskoczyć ją zmywarką do naczyń

Jednym z najczęściej komentowanych filmików Karoliny jest ten, w którym opowiada o zaskoczeniu Amerykanów tym, że wie, czym jest zmywarka do naczyń. W Stanach Zjednoczonych stanowi standardowe wyposażenie kuchni. Amerykanie byli zdumieni, gdy zapytali ją, czy wie, do czego służy to urządzenie, a ona odpowiedziała twierdząco. Prawdopodobnie wyobrażali sobie Polskę jako nieco zacofany kraj, w którym nie używa się takich sprzętów.

Polska oczami Amerykana

Kolejnym zaskoczeniem dla amerykańskiej rodziny było zamiłowanie Karoliny do spacerów. W Polsce, zwłaszcza w miastach, chodzenie pieszo jest czymś normalnym i codziennym. Jednak w USA, gdzie odległości są większe, a infrastruktura bardziej dostosowana do samochodów, piesze wycieczki budzą zdziwienie. Gdy postanowiła iść pieszo do sklepu, spotkała się z niedowierzaniem i pytaniami, dlaczego nie chce skorzystać z samochodu. Dla wielu Amerykanów nawet krótka podróż bez auta wydaje się niepraktyczna.

Innym interesującym aspektem, który Karolina porusza na swoim profilu, jest stereotypowa wizja Polski jako wiecznie zimnego kraju. Wielu Amerykanów, z którymi miała okazję mieszkać i pracować, było przekonanych, że w Polsce zawsze panuje mróz. Kiedy mówiła, że czuje zimno, spotykała się z niedowierzaniem i uśmiechami. Nie rozumieli, że w rzeczywistości klimat Polski jest zróżnicowany, a zimy - choć bywają mroźne - nie są stałym elementem całorocznego krajobrazu.

