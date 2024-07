Pokazały prawdziwy "eskimoski pocałunek". Wielu może się zdziwić

Chyba każdy choć raz w życiu spotkał się z określeniem "eskimoski pocałunek". Zwykle od razu przed oczami mamy obraz dwóch osób, które okazują sobie uczucia poprzez wzajemne pocieranie się nosami. Prawda o tym "pocałunku" jest jednak inna i - ku zaskoczeniu wielu osób - wygląda on w zupełnie inny sposób.

Pokazały, jak wygląda prawdziwy "eskimoski pocałunek"

Prawdę o tym, jak w rzeczywistości wygląda "eskimoski pocałunek" pokazała inuicka piosenkarka i influencerka Shina Novalinga i jej mama Kayuula. Kobiety zyskały popularność publikowanymi w mediach społecznościowych nagraniami, na których prezentowały tradycyjny, inuicki śpiew gardłowy.

Na jednym z filmików matka i córka najpierw zaprezentowały to, co zwykle kojarzy się z "eskimoskim pocałunkiem", a następnie to, co nim jest. Co ciekawe, Inuici faktycznie okazują czułość nosem, ale pocierają nim policzek drugiej osoby, a nie jej nos. Ten rodzaj pocałunku nazywa się "kunik" i nie ma nic wspólnego z erotyzmem, a po prostu z wyrażaniem uczuć bliskim.

- Im bardziej kochasz drugą osobę, tym silniej pocierasz nosem jej policzek - tłumaczyła Shina prezentując "pocałunek".

Podobne zwyczaje

Pod nagraniem pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy. Wielu internautów taki sposób okazywania uczuć bliskim określiło jako uroczy. Co ciekawe - jak się okazało - w podobny sposób miłość do rodziny wyrażają mieszkańcy np. Indonezji czy Filipin.

"Tak samo robimy na Filipinach. Głównie w stosunku do dzieci, małżonków czy rodziców" - napisała jedna z komentujących osób. "W Indonezji mówimy na to cium, co też oznacza całować/wąchać" - dodała inna.

Warto też pamiętać, aby rdzennych mieszkańców arktycznych i subarktycznych terenów Grenlandii, Kanady, Alaski i Syberii nie nazywać Eskimosami a Inuitami. To pierwsze określenie jest przez nich obecnie uznawane za obraźliwe.

