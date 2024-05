Pozują w stringach na siłowni. Ekspertka jest zażenowana

Joanna Keszka to edukatorka, aktywistka i ekspertka zajmująca się kobiecą seksualnością. W rozmowie z dziennikarką "Wprost" Pauliną Sochą-Jakubowską zwróciła uwagę na stereotypy związane z życiem intymnym oraz doświadczaniem przyjemności przez kobiety. Specjalistka zauważyła też problem "trenerek Polek", które wykonują ćwiczenia w niecodziennych strojach.

W mediach społecznościowych i na profilach niektórych trenerek fitness można zauważyć filmiki z ćwiczeniami. Nie byłoby w tyn nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sportsmenki pokazują się nawet w samej bieliźnie. "To jakiś nowy trend?" - zastanawiała się ekspertka.

Specjalistka zauważyła, że obecnie wiele celebrytów działających w mediach społecznościowych pokazuje swoje ciała, co może powodować, że odbiorca może mieć problem oddzielenia strefy erotycznej od codzienności. Zwróciła też uwagę, że coraz więcej osób, które promują zdrowe nawyki, ćwiczy w dużym negliżu, prezentując umięśnione pośladki.

