Ulubiony seks Polaków. Sprawdzili z kim, jak i gdzie

Według raportu mniej niż połowa (46 proc.) Polaków jest zadowolona ze swojego życia seksualnego. Szczęśliwsi są ci, którzy są w stałych związkach. W takich relacjach oceniają też wyżej swoją sprawność seksualną. Badanie wykazało, że codzienny seks wśród Polek i Polaków to rzadkość i zdarza się jedynie 5 proc. rodaków. Tyle samo osób zaznaczyło, że "prawie nigdy" go nie uprawia.

Jest kilka powodów, które sprawiają, że nasze społeczeństwo wybiera masturbację. Przeważnie Polacy decydują się na nią ze względu na satysfakcję seksualną, poprawę samopoczucia lub możliwość obcowania z własną wyobraźnią . Co ciekawe, 4 proc. mężczyzn w wieku 18-34 lat przyznało się do masturbacji w pracy.

Panowie zdecydowanie częściej wolą uprawiać seks przy zapalonym świetle, z czego większość kobiet woli robić to po ciemku lub pod prześcieradłem . Bez względu na płeć większość respondentów przyznała, że woli długie stosunki od tych szybkich.

Badanie wskazuje również na preferencje co do pory dnia i roku. Dla ponad 80 proc. badanych najlepszym momentem na igraszki jest wieczór. Wiosna i lato zdecydowanie wygrywają z jesienią i zimą, jako miesiące, które sprzyjają erotycznym uniesieniom.

Badanie przeprowadzone przez EasyToys pokazuje, że orgazm nie jest jedynym wyznacznikiem satysfakcjonującego seksu. Okazuje się, że mniej niż połowa respondentów uważa go za niezbędny element udanego zbliżenia.

Co ciekawe, badanie ujawniło również najczęstsze czynności wykonywane po stosunku. 31 proc. mężczyzn zaraz po rozmawia z partnerką, podczas gdy 29 proc. od razu kieruje się do łazienki. Te zwyczaje są zgodne z zaleceniami urologów i ginekologów, którzy podkreślają, że oddanie moczu po stosunku jest ważną częścią profilaktyki infekcji.

