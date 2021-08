Śmierć 19-latki w Katowicach. Na profilu dziewczyny pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy

W sobotę rano doszło w Katowicach do makabrycznej tragedii. Kierowca autobusu wjechał w grupę osób i zabił młodą kobietę. Prokuratura już postawiła mu zarzuty. 19-latka osierociła dwójkę dzieci. Jedna z aktywistek zwróciła uwagę na to, co teraz dzieje się w mediach społecznościowych.