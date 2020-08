"Pokojowy protest na pasach". Matylda Damięcka pokazała nagranie

Od pewnego czasu "Fundacja Pro - prawo do życia" próbuje przekonywać Warszawiaków do swoich poglądów. Przedstawiciele postanowili jeździć po mieście furgonetkami obklejonymi w kontrowersyjne hasła oraz puszczać z głośników przekaz, który uderza m.in. w społeczność osób LGBT.

To właśnie jedną z takich ciężarówek zniszczyła Margot - aktywistka LGBT. (Margot to osoba niebinarna - przedstawia się jako Małgorzata, choć pod względem formalno-prawnym określona jest jako Michał. Niebinarność to określenie tożsamości płciowych, które nie są wyłącznie męskie lub kobiece).