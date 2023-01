Pokonuje 600 km do pracy. Wyjeżdża o 4:00, wraca o 21:00

- Żeby zdążyć do pracy na 6 rano, musiałam jeździć pociągiem o 3:30. A na stację trzeba było przecież jeszcze dojść - podkreśla. - Na dojście do stacji nosiłam trapery, żeby było wygodnie i praktycznie, również w czasie kiepskiej pogody. Przy stacji mieszkała moja ciotka, wpadałam do niej, zmieniałam trapery na szpilki i już w tych wyjściowych butach jechałam "do miasta" - śmieje się. - Wiąże się z tym zabawna anegdota. Sąsiad ciotki zawsze żartował, że jak słyszy stukot "obcasów Halinki", to wiedział, że czas kończyć śniadanie, dopijać kawę i wychodzić do pracy.