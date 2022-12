O tym Polacy rozmawiają w komunikacji publicznej. Nie brakuje intymnych szczegółów

Zatem, co robić, gdy telefon do nas zadzwoni w czasie, gdy jesteśmy w autobusie lub pociągu? - Zawsze zalecam, by odebrać połączenie i powiedzieć: "Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Oddzwonię, jak wysiądę". Można też wysłać SMS z taką informacją. Podkreślam, że nie wypada odrzucać połączeń, bo to jest jak trzaśnięcie komuś drzwiami przed nosem - wyjaśnia Dorota Grodowska. - Jednak pamiętajmy, że wypominanie komuś faux pas to też jest faux pas. Warto wyczuć sytuację, bo tak drastyczne metoda zwracania uwagi, może mieć tyle samo pozytywnych, co negatywnych skutków. Zalecam wrażliwość na drugiego człowieka i oczywiście zdrowy rozsądek - podkreśla ekspertka.