Zapomnij o opuchniętych nogach. Wystarczy produkt z kuchni

Przyczyną powstawania opuchlizny nóg może być również nadmierne spożywanie alkoholu oraz zbyt mała ilość przyjmowanych płynów . Kilka szklanek wody dziennie to absolutne minimum. Zgubna jest też dieta bogata w sól , czyli sód, który podnosi ciśnienie krwi i zatrzymuje wodę w organizmie. Patentem na ten problem mogą być owoce i warzywa o działaniu moczopędnym (m.in. ogórki czy arbuzy) oraz napary z ziół.

Innym sposobem na opuchliznę jest napar z mięty . Przepis? Do dwóch litrów gorącej wody dodaj dwie łyżki suszonych liści mięty i zamocz w niej nogi, gdy ostygnie.

