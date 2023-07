Polacy lubią seks pod chmurką? Prof. Lew-Starowicz komentuje

Jak zatem Polacy uatrakcyjniają swoje życie intymne? Zdaniem prof. Lwa-Starowicza najczęściej korzystają z rozmaitych gadżetów erotycznych. - I to raczej we własnej sypialni, w zaciszu domu, niż gdzieś tam w hotelu Grecji. Bo przecież do tego hotelu w Grecji, byłoby trzeba to wszystko wieźć. Bagaż jest przeglądany na lotnisku, a pokazywanie celnikom atrap penisa nadal wiele osób krępuje. Także nie sądzę, by Polacy tłumnie wozili gadżety do Grecji czy Turcji, by tam się nimi nacieszyć. Wolą korzystać z tego w znajomym i dyskretnym otoczeniu – podkreśla seksuolog w wypowiedzi dla "Faktu".