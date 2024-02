Siedem czerwonych flag. Omijaj takich facetów

Zazdrość o wszystkich mężczyzn

Na twojej drodze stanął ktoś, kto potrafił być o ciebie odrobinę zazdrosny, a tobie na początku nawet się to podobało? Myślałaś, że ta zazdrość utrzyma się na zdrowym poziomie? Niestety, ona nigdy nie zatrzyma się, a wręcz urośnie do takich rozmiarów, że nie będziesz w stanie bez swojego partnera wyjść do cukierni. Każdy uśmiech do obcego mężczyzny czy życzliwy gest będą odbierane jako podryw. Rozkładane na czynniki zostaną wszystkie rozmowy z mężami twoich koleżanek, a uśmiech wysłany do starszego sąsiada z klatki obok będzie interpretowany jako zaproszenie do romansu.