Poleciała z synem do szpitala w Bangkoku. "Czasem zwyczajnie brakuje mi sił"

Dominika Clarke musiała zmierzyć się z poważnym wyzwaniem. Zostawiła dzieci pod opieką taty, by wraz z synkiem Czarusiem polecieć do szpitala w Bangkoku. Relacjonując podróż na Instagramie, zdecydowała się na szczere słowa. "Prawda jest taka, że czasem zwyczajnie brakuje mi sił" – napisała.

Dominika i Vincent Clarke pół roku temu podjęli decyzję o przeprowadzce na drugi koniec świata. Teraz wraz z jedenaściorgiem dzieci mieszkają na jednej z tajskich wysp. I choć do tej pory wynajmowali domy, to wszystko wskazuje na to, że wkrótce zdecydują się na zakup, by poczuć, że naprawdę mają swoje miejsce na ziemi.

Tajlandia niezwykle przypadła im do gustu. Jednak w kraju, którego jeszcze dobrze nie znają, regularnie mierzą się z wyzwaniami. Teraz mama pięcioraczków musiała zabrać jednego z nich do szpitala do Bangkoku.

"Boję się, jak mąż poradzi sobie beze mnie"

Fani rodziny z Horyńca zaczęli niepokoić się, że kobieta rzadziej zabierała głos w mediach społecznościowych. Dominika Clarke zdecydowała się na szczerą odpowiedź.

"Pytacie, dlaczego nie ma filmików z Bangkoku, ze szpitala… Prawda jest taka, że czasem zwyczajnie brakuje mi sił. Każda podróż to wyzwanie – planowanie, finansowe zabezpieczenie, dziesięcioro dzieci, ich opieka, wyżywienie… Czasem boję się, jak mąż poradzi sobie beze mnie. Boję się, co się stanie, jeśli coś pójdzie nie tak… Ale mimo tych obaw, każdego dnia staram się odnajdywać w sobie cierpliwość, zrozumienie i akceptację" – wyznała w jednym z ostatnich postów na Instagramie.

Chłopiec jest badany. Dominika Clarke nie chce zdradzić więcej

Do tej pory nie wyjawiła, co jest przyczyną wizyty w szpitalu. "Czaruś został przyjęty, a my rozpoczęliśmy ten proces. To nie jest proste – jedno badanie to początek, potem konsultacje, analiza wyników i dalsze kroki. Patrzyłam na mojego małego, cichego chłopca – jego oczy mówiły wszystko. Był zmęczony, zdezorientowany, ale wciąż walczył, choć tak naprawdę nie rozumiał, o co toczy się ta walka" – napisała kilka dni temu.

