Losy rodziny pięcioraczków z Horyńca śledzi cała Polska. Dominika regularnie dodaje wpisy w sieci, pokazując, jak wygląda życie licznej rodziny. Pół roku temu Clarke'owie przeprowadzili się do Tajlandii. Dotychczas małżeństwo wraz z jedenaściorgiem dzieci mieszkało w wynajmowanych domach. Sytuacja wkrótce się zmieni.

"Człowiek, mimo tej wolności, potrzebuje czasem poczucia, że ma swoje miejsce na ziemi" - przyznała Dominika we wpisie na Instagramie.

W pewnym momencie rodzina postawiła wszystko na jedną kartę i przeniosła się do Tajlandii. Dom w Polsce został wystawiony na sprzedaż. Wciąż jednak rodzina nie może znaleźć nabywcy. Życie na jednej z tajskich wysp dla Clarke'ów okazało się spełnieniem marzeń. Dlatego niedawno podjęli ważną decyzję.

Po miesiącach spędzonych w wynajmowanych lokalach małżeństwo zdecydowało się na kolejny krok. Najwyraźniej to właśnie w Tajlandii rodzina odnalazła spokój i postanowiła zapuścić tutaj korzenie.

Na udostępnionym nagraniu widzimy uśmiechnięte małżeństwo, które dopiero co obejrzało dokładnie dom. Początkowo będą wynajmować posiadłość, a potem prawdopodobnie zdecydują się na jej zakup. - Mamy to! Wstępne rozmowy są zakończone sukcesem - podkreśliła Dominika na wideo.

