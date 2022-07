Polka mieszka w Egipcie. Tak teraz traktują tam Rosjan

Marta Pietrzak, Polka mieszkająca w Egipcie: Wracamy do normalnego życia, ale jesteśmy szczególnie wyczuleni na tym punkcie. Niektórzy turyści odwołują wycieczki. Natomiast paniki nie ma. Codziennie wypływamy na morze i nurkujemy. Służby egipskie badają wypadki, monitorują, gdzie obecnie są rekiny. Środowisko nurkowe inaczej podchodzi do sprawy niż turyści. My, nurkowie, lubimy spotykać zwierzęta pod wodą. One zwykle nie atakują, nie rzucają się na ludzi. Jeśli już się to zdarza, oznacza to, że rekiny były ciekawskie.