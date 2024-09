Polka robiła światową karierę. Jej ukochany gra w znanym zespole

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Basia dała się poznać na świecie jako piosenkarka specjalizująca się w jazzie. W latach 60. i 70. rozwijała karierę w Polsce. W kolejnej dekadzie zaczęła podbijać rynek muzyczny w Wielkiej Brytanii, gdzie wyjechała z partnerem, niejakim Johnem.

- Byłam tak zakochana w moim ówczesnym partnerze, że mogłabym z nim mieszkać nawet na Syberii. Nic mi nie przeszkadzało - opowiadała w "Echu dnia".

Kim jest Basia Trzetrzelewska? Robi światową karierę

Relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Trzetrzelewska związała się z Dannym White’em, z którym współpracowała w ramach zespołu Matt Bianco. Para odeszła z grupy w połowie lat 80. i skupiła się na rozwijaniu kariery Basi. Z dużym powodzeniem – albumy "Time and Tide" i "London Warsaw New York" uzyskały status platynowych płyt w Stanach. To zapoczątkowało jej światową sławę, nie tylko w USA, ale też m.in. w Japonii czy na Filipinach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

- Moja druga płyta "London Warsaw New York" sprzedała się w nakładzie 2 mln kopii na świecie. Później też miałam dużo szczęścia, może dlatego, że robiłam to, co kocham, nie dla kariery - opowiadała wokalistka.

Basia związała się z muzykiem Simply Red

Związek z White’m również się rozpadł. Zachowali jednak dobre relacje. Basia zbliżyła się do trębacza, Kevina Robinsona, z którym związała się w 1991 roku. Osiem lat później muzyk dołączył do słynnej grupy Simply Red.

"Cierpliwość Danny’ego została wystawiona na próbę, gdy zaczęłam się spotykać z Kevinem, naszym muzykiem z zespołu. Wcześniej traktowaliśmy się po koleżeńsku, ale podczas długiej trasy po rozstaniu spojrzeliśmy na siebie inaczej. Pokonywaliśmy kilometry w przeróżnych busach i Danny nie był zadowolony, że okazujemy sobie z Kevinem uczucie. A potem spotkał Gronię i wszystko się ułożyło" - opowiadała w "Zwierciadle".

"Mój obecny partner Kevin jest trębaczem, razem mamy wiele rozmaitych zainteresowań, myślę, że żyjemy ciekawie, choć jego wciąż dziwią różne rzeczy. Na przykład to jak Polacy mogą zjeść na przyjęciu trzy obiady w ciągu jednego wieczoru" - dodawała z kolei w "Echu dnia".

Trzetrzelewska posiada dwa obywatelstwa - polskie i brytyjskie. Mieszka z Robinsonem w Wielkiej Brytanii, jednak wciąż bliskie jest jej rodzinne Jaworzno. "Odkąd odeszli rodzice, przejęłam pieczę nad domem – zajmuję się naprawami, co chwilę znajduję coś do wymiany, ostatnio płot i rynny… Mieszkamy tam w cztery rodziny, jest trochę jak w komunie, trzeba się umieć dogadywać" - opowiadała.

Basia Trzetrzelewska chorowała na depresję

Trzetrzelewska w 2009 roku wycofała się na niemal dekadę z aktywnej działalności muzycznej. Wokalistka przeżyła osobiste tragedie, zmagała się też z depresją. "Najpierw w wypadku samochodowym zginęła moja ukochana kuzynka, potem odeszli kolejni bliscy mi ludzie. Wszystko to wydarzyło się na początku tego stulecia i zablokowało mnie na dobre" - opowiadała w wywiadzie dla kobieta.pl.

"Kiedy odeszli moi bliscy, nie mogłam śpiewać. Głos uwiązł mi w gardle. Byłam w złym stanie. Nie chciałam wrócić do pracy" - mówiła w "Pani".

Piosenkarka wróciła do muzyki w 2009 r. z albumem "It's That Girl Again".