Polka walczy o tytuł Miss Universe. Tak pokazała się na scenie

Wyjątkowa kreacja polskiej Miss

Po wygranej w konkursie Miss Polski Aleksandra Klepaczka zakwalifikowała się do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Orleanie zmierzy się o tytuł Miss Universe z najpiękniejszymi przedstawicielkami 165 krajów. W podróż do USA wybrała się na początku 2023 roku. Relacjami z pobytu za oceanem dzieli się na bieżąco z instagramowymi obserwatorami.