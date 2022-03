Polka wyszła za Pakistańczyka. Oto, jak wyglądały jej zaręczyny i ślub

Zaręczyny i ślub w Pakistanie

- Zaprosili mnie do domu rodzinnego, a to już w tej kulturze oznacza jedno - że będę żoną ich syna. Czas nas gonił ze względu na sprawy wizowe, pandemię, jakiekolwiek planowanie przyszłości. Dla Aliego to, że przyjechałam do Pakistanu, że zostałam przyjęta przez rodzinę i że on się na to wszystko zdecydował, oznaczało, że nie ma żadnych wątpliwości. Ja powoli dojrzewałam do decyzji, aż doszłam do punktu, gdzie pomyślałam, że właściwie to już nie ma na co czekać, po co zwlekać dłużej - opowiedziała Anna Onetowi.