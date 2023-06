Polki popełniają błąd na potęgę. Faux pas murowane

Bielizna korygująca dla mężczyzn

- Wyznam, że kiedyś, jak chciałem się bardzo wymodelować, to kupiłem sobie majtki uciskające. Tak sobie ucisnąłem tu, że mi to wylazło tu. Zgodnie z zasadą zachowania energii, jak coś zassamy w jednym miejscu to wybrzuszy się w innym - przyznał Marcin Prokop. - Może powinieneś sięgnąć po koszulkę uciskającą zamiast majtek? - zasugerowała stylistka.