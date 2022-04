Polki w medycynie są od "brudnej roboty". Lekarka tłumaczy, o co chodzi

Oprócz Polski pracowałam w Rwandzie i we Francji. We Francji widziałam równość w zespole medycznym; płeć czy stanowisko nie mają wpływu na odbiór w dyskusji. Każdy może zgłosić propozycję leczenia i zostanie ona przyjęta jako równie interesujące stanowisko do rozważenia. W Polsce niestety mam wrażenie, że jeśli odzywa się młoda osoba, do tego kobieta, to jej wypowiedź jest traktowana z pobłażaniem, jest niezauważona. A gdy ten sam pomysł zgłasza mężczyzna, który dodatkowo zajmuje wysokie stanowisko, to jego głos zostaje doceniony.