Polonez uczniów z Płocka zakończył się w niespodziewany sposób. Będą to długo wspominać Studniówka rozpoczyna się tradycyjnym polskim tańcem - polonezem. Jednak uczniowie jednej z płockich szkół postanowili nieco zmienić ten zwyczaj. Efekt końcowy był bardzo oryginalny, ale nie wszystkim przypadł do gustu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Polonez na studniówce (East News) Zaczęło się bardzo tradycyjnie. Na sali rozległa się melodia znana z "Pana Tadeusza" i wszystkie pary na sali zaczęły tańczyć poloneza. Jednak po jakimś czasie muzyka się zmieniła, a uczniowie Zespołu Szkół Centrum Edukacji w Płocku stanęli w miejscu. Po chwili ruszali się już do całkiem innych rytmów. Zaprezentowali bachatę - zmysłowy taniec pochodzący z Karaibów. Polonez na studniówce - nietypowy pomysł "Bardzo nam się spodobał pomysł młodzieży, która obok tradycyjnego studniówkowego poloneza zatańczyła też bachatę. Doceniamy inicjatywę, chęci, wykonanie, no i wprowadzenie elementu zaskoczenia na studniówce! Brawo!" - napisał "Tygodnik Płocki" na swojej stronie na Facebooku, komentując w ten sposób wideo z balu. Nie tylko im przypadło do gustu takie oryginalne połączenie stylów tanecznych. "Pomysł super, wykonanie również, brawo za zaangażowanie i integrację klasy. Jak widać maturzyści byli zestresowani, ale szczęśliwi" - napisała pod wideo jedna z internautek. "Dla obecnych tam maturzystów była to zapewne najlepsza zabawa i najważniejsze, żeby to oni dobrze się bawili, bo to ich bal" - dodała inna. Jednak nie wszyscy poparli taką formę rozpoczęcia studniówki. "Polonez to polonez. Nic mu nie dorówna. Są takie tradycje, które są świętością. Klimat poloneza spalony. Bachata - super, ale można to było zatańczy zaraz po części oficjalnej, jako drugi taniec, na dobry początek szalonej zabawy" - czytamy w jednym z komentarzy.