Poloniści zwrócili się do MEN. "Pojawi się na nas hejt"

"Gazeta Wyborcza" porozmawiała z polonistami, którzy wystosowali pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauczyciele języka polskiego chcą zmian. Apelują o to, by została pomniejszona liczba godzin, które spędzają "przy tablicy" z 18 do 15. "Czy wkładam kij w mrowisko? Nie jest moją intencją dzielenie nauczycieli i przekonywanie, że chemik ma lepiej w szkole, a wuefista pracuje mniej. Każdy przedmiot jest ważny i ma swoją specyfikę. Chodzi o to, by ją zauważyć" - tłumaczy dla "Gazety Wyborczej" Dorota Kujawa-Weinke, autorka petycji.