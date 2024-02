Zakaz prac domowych. Nauczyciele znajdą sposób, żeby go obejść?

Resort argumentuje pomysł uwolnieniem dzieci od nadmiaru obowiązków. Przeciwnicy takiego rozwiązania podkreślają z kolei, że brak zadań może wpłynąć na wyniki nauczania czy - jak pisał w liście do ministry edukacji rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek - "całkowity zakaz prac domowych (...) oraz odstąpienie od ich oceniania mogą być zatem postrzegane jako niezgodne z deklaracjami o potrzebie wzmocnienia pozycji nauczycieli i autonomii szkół".

Do sprawy odniósł się znany z mediów społecznościowych matematyk, działający jako "Nieobliczalny Patryk". W rozmowie z autorem kanału "Prawo Marcina" przyznał, że ma mieszane uczucia względem zniesienia lub ograniczenia prac domowych.

- Uważam, że te prace domowe trochę zatruwają życie uczniom. Jednak mam co do przedmiotów egzaminacyjnych troszkę inne zdanie, bo znając podejście niektórych uczniów uważam, że z przedmiotów takich jak matematyka czy język polski może być problem, aby omówić wszystko na tyle dobrze w szkole, aby bez poświęcania czasu w szkole móc się nauczyć dobrze na jakiś egzamin - tłumaczył na zamieszczonym na TIkToku nagraniu.

Matematyk przyznał też, że jego zdaniem wielu uczniów nie będzie miało motywacji do tego, by odrabiać dobrowolne zadania domowe. Marcin Kruszewski zapytał więc, czy nauczyciele znajdą sposób, by w pewnym sensie obejść zakaz MEN i będą np. robić więcej