Polowanie na jednorożce, czyli seks w trójkącie

Najczęściej wygląda to tak, że kobieta ze związku heteroseksualnego zagaduje na portalu randkowym drugą kobietę, która deklaratywnie jest biseksualna. Gdy między nimi dochodzi do spotkania, nawiązuje się relacja, poznają się bliżej, pojawiają się sympatia, to ta pierwsza wyjawia, że jest w relacji z mężczyzną i chciałaby, by ten partner do nich dołączył. Pozornie to on jest tym trzecim, ale tak naprawdę trzecią jest biseksualna kobieta. Właśnie ten brak jasnych zasad jest bardzo charakterystyczny dla unicorn huntingu. Do tego dochodzą elementy wykorzystania, oszukania, niemówienia wprost od początku, o co chodzi. Oczywiście nikt nie zmusi biseksualnej kobiety do nawiązania relacji i stworzenia trójkąta, ale jeśli ona odmówi, nie zgodzi się na trójkąt, to bardzo często spotyka się z całkowitym odrzuceniem i zerwaniem kontaktów przez tę drugą kobietę. I wtedy okazuje się, że nie chodziło o relację damsko-damską, że tak naprawdę zależało jej na upolowaniu kobiety do trójkąta. Często pary, które uprawiają unicorn hunting, mają bardzo dokładnie ułożony scenariusz, jak ta relacja ma przebiegać, jak powinno wyglądać spotkanie czy seksualne zbliżenie. A to oznacza, że nie jest to relacja prawdziwa, tylko gra aktorska. W z góry napisanym przez parę scenariuszu nie ma możliwości, żeby były uwzględnione potrzeby trzeciej osoby.