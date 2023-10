Połóż kasztany na parapecie. Rodzina będzie ci wdzięczna

Wystarczy, że kilka sztuk owoców kasztanowca umieścimy w miejscach, przez które nieproszeni goście dostają się do naszych domów. Ważne, by każdego kasztana delikatnie naciąć lub nakłuć go w kilku miejscach, wykorzystując do tego wykałaczkę. W ten oto sposób powinniśmy zażegnać problem. Nie mamy w pobliżu kasztanowców? Nic straconego! Te same właściwości mają wykazywać żołędzie.