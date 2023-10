Wciska się do domów. Jest bardzo niebezpieczny dla ludzi

Jeżeli pleśniakowce już zalęgły się w kurniku, trzeba podgrzać temperaturę w pomieszczeniu do 48 stopni i utrzymywać ją przez 10-12 godzin. Można też wypróbować metodę w drugą stronę i obniżyć temperaturę do -5 stopni i utrzymywać ją przez tydzień. To spowoduje śmierć wszystkich stadiów rozwojowych pleśniakowca, włącznie z jego dorosłymi osobnikami. W sklepach dostaniemy też specjalne środki owadobójcze.