Połóż kilka na kaloryferze. Będziesz tak robić całą zimę

Dobroczynne właściwości liści laurowych

Liście zielonego wawrzynu szlachetnego są niezastąpione w kuchni. To aromatyczny dodatek do potraw, który nadaje im wyjątkowego smaku. Bardzo popularny w kuchniach z rejonu Morza Śródziemnego, skąd pochodzi. Świeże i suszone liscie laurowe dodaje się do zup, mięs i pieczonych ryb. Co ważne, są nie tylko smaczne, ale też zdrowe. Liście laurowe wspomagają pracę układu pokarmowego, pomagają obniżyć poziom cukru we krwi, działają też oczyszczająco i przeciwgrzybiczo. Do tego również pięknie pachną, ponieważ zawierają olejki eteryczne, które pozytywnie wpływają na nastrój.