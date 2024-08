Połóż na blachę. Zapomnisz o przypaleniach

Blachy do pieczenia są wykorzystywane do przygotowania ciast, mięs czy warzyw. Choć większość z nas wykłada je papierem do pieczenia, z czasem pojawiają się na niej przypalone plamy. Doczyszczenie zabrudzonej blachy wymaga nie lada wysiłku. Okazuje się, że można tego uniknąć. Wypróbuj sprytny patent Tomasza Strzelczyka, a blaszki będą lśnić czystością przez długi czas.

Wyłóż tym blachę. Zapomnisz o przypaleniach

Brud, tłuszcz, resztki jedzenia — wszystko to osadza się na blaszce, tworząc nieestetyczne i trudne do usunięcia plamy, które pod wpływem temperatury zamieniają się w przypalenia. Zwęglony tłuszcz nie tylko nie wygląda dobrze, ale jest też szkodliwy dla zdrowia.

Tomasz Strzelczyk, znany youtuber, uczestnik polskiej edycji programu "Masterchef" podzielił się patentem, który zapobiega tworzeniu się plam i przypaleń. Polecił, aby przed pieczeniem położyć na blachę kilka warstw folii aluminiowej, a następnie ułożyć na niej papier do pieczenia. Jeśli na blaszce pojawią się zabrudzenia, wystarczy wymienić folię. Ten sprytny trik jest stosowany w profesjonalnych kuchniach.

Jak wyczyścić brudna blachę z piekarnika?

Patent youtubera warto zastosować po uprzednim wyczyszczeniu blachy. Jak pozbyć się z niej plam i przypaleń? To bardzo proste. Sięgnij po produkty, które masz już w domu. Potrzebujesz sody oczyszczonej oraz soli. Soda wykazuje działanie czyszczące, dezynfekujące i wybielające, a sól dodatkowo podbija jej działanie.

Posyp blachę mieszanką z wody i soli, a następnie wlej szklankę wrzącej wody. Tak przygotowaną blachę wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stp.C. i "piecz ją" przez 20 minut. Po 20 minutach wylej wodę i przetrzyj blachę wilgotną gąbką z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń. Po chwili będzie jak nowa.

