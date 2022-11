Połóż na parapecie. Tani sposób na mokre szyby

Jak pozbyć się wilgoci w mieszkaniu? Zastosuj żwirek dla kota

Żwirek przydaje się jednak nie tylko osobom, które mają koty. Może się on również sprawdzić u wszystkich, którzy mają problem z podwyższoną wilgotnością w mieszkaniu. Widać to chociażby po skraplającej się na szybach parze wodnej. Wystarczy wysypać do pojemnika, na przykład do miseczki, zbrylający się żwirek i postawić na parapecie, a zawartość wymieniać mniej więcej co tydzień lub częściej, jeśli zauważymy, że żwirek szybko zrobił się wilgotny.