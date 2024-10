Połóż na podłodze w łazience. Tak wyłapiesz rybiki

Wchodzą do domów. Nie dotykaj, gdy zobaczysz

Wchodzą do domów. Nie dotykaj, gdy zobaczysz

Mówiło się, że wchodzą do uszu. Czy skorki są groźne?

Mówiło się, że wchodzą do uszu. Czy skorki są groźne?

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!