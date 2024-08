Połóż w sierpniu na grządce. Za rok sobie podziękujesz

Kiedy wydaje się, że wreszcie pokonaliśmy zarazę ziemniaczaną, ona w kolejny roku wraca do naszego ogrodu niczym bumerang. Okazuje się, że wiele osób zapomina odkazić po niej glebę. Zanim sięgniemy po specjalistyczne narzędzia lub specyfiki, warto zacząć od tego, co wielu ma w domu.

Zaraza ziemniaczana może siać prawdziwe spustoszenie w naszych ogrodach. Choć jej nazwa mogłaby wskazywać na to, że atakuje przede wszystkim ziemniaki, w rzeczywistości narażone są na nią także inne warzywa, w tym m.in. pomidory oraz ogórki, które nie nadają się wówczas do spożycia.

Istnieje wiele specjalistycznych środków, dzięki którym możemy odkazić glebę po zarazie ziemniaczanej. Można do tego wykorzystać m.in. siarczan miedzi lub ściółkę z kompostu. Nie każdy wie, że istnieje także zupełnie inny sposób, by przeprowadzić ten właśnie zabieg. Ważne jednak, by na zewnątrz wciąż panowały wysokie temperatury, dlatego koniec sierpnia to tak naprawdę ostatni dzwonek, by się za to zabrać.