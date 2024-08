Wrócili z wycieczki w Albanii. "Chowaliśmy się w krzakach"

Do niedawna Albania była kierunkiem rzadziej wybieranym przez Polaków. Większość rodaków decydowała się na greckie wyspy lub hiszpańskie wybrzeże, jednak w ostatnim czasie południowo-wschodnia część Bałkanów przyciąga tłumy.

Albania od pewnego czasu jest nazywana europejską Tajlandią lub europejskimi Malediwami, wszystko dzięki pięknej przyrodzie, która przypomina do złudzenia tropikalne krajobrazy. Ostatnio na rejs po jeziorze Komani zdecydowała się grupa Polaków. Niezwykłe widoki najprawdopodobniej nie wynagrodzą jednak tego, co wydarzyło się w drodze powrotnej z wycieczki fakultatywnej.

Okazało się, że sternik łodzi nie miał żadnych uprawnień do jej kierowania, dlatego też turyści byli zmuszeni czekać na kolejną łódkę.

Albania może poszczycić się niezwykłym skarbem natury - jeziorem Komani, które stanowi jeden z głównych magnesów dla turystów odwiedzających ten kraj. Jego urok jest tak wyjątkowy, że często porównuje się je do malowniczych krajobrazów Tajlandii.

To sztuczne jezioro, zlokalizowane w północnej części Albanii, rozciąga się na długości około 35 kilometrów, zajmując powierzchnię blisko 12 kilometrów kwadratowych. Znajduje się na północ od stolicy kraju, Tirany.

Panorama, jaka roztacza się podczas rejsu po jeziorze Komani, przywodzi na myśl widoki charakterystyczne dla tajskich wysp, co przyczynia się do rosnącej popularności tego miejsca. Wielu turystów decyduje się na włączenie wycieczki po jeziorze do swojego planu podróży po Albanii, często wybierając ją jako opcjonalną atrakcję podczas pobytu w kraju.