Polscy wczasowicze narzekają na rodziny z dziećmi. "Skakały jak małpy w zoo"

- Wieczorami bawiłyśmy się świetnie. W ciągu dnia miałyśmy większy problem. Wszystkie restauracje, do których się wybierałyśmy, były przepełnione rodzinami z dziećmi. Przeraziło mnie to, na jakie zachowania pozwalają im niektórzy rodzice. Skakały jak małpy w zoo, przedrzeźniały się, podnosiły głos. Co robili rodzice? Od czasu do czasu mówili: "cicho, tak nie wolno", grozili wyjściem z lokalu, a później wracali do swoich rozmów - relacjonuje Paulina.